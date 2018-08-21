Подросткам, убившим молодого человека на Урале, предъявили обвинения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг — РИА Новости. Следствие предъявило обвинение четверым подросткам в избиении до смерти молодого человека в городе Березовский Свердловской области, сообщает во вторник СУСК по региону.

Ранее суд арестовал одного из четверых подростков, которые, по версии следствия, участвовали в избиении. Этот подросток ранее был судим и, как считает следствие, принимал наиболее активную роль в избиении. Также во вторник следствие намерено обратиться с ходатайством об аресте трех других подростков.

Десятого августа в районе гаражно-строительного кооператива недалеко от дома по улице Исакова в Березовском было найдено тело 20-летнего молодого человека с черепно-мозговой травмой. По данным свердловского СУСК, в причастности к преступлению подозреваются четверо подростков 14-16 лет. В одной компании с ними находилась также и 13-летняя девочка, отмечало следствие, которую сейчас планируется поместить в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей.

"Четверым ранее задержанным несовершеннолетним подросткам возрастом 14-16 лет предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ). Необходимо отметить, что максимально возможное наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы. При этом, согласно действующему законодательству, несовершеннолетним назначается размер наказания, который не может превышать 10 лет лишения свободы — независимо от того, какое особо тяжкое преступление ими совершено", — говорится в сообщении СУСК.

Отмечается, что решение о предъявлении обвинения именно по указанной статье принято следствием с учетом результатов судебно-медицинской экспертизы, согласно которой непосредственной причиной смерти явилась черепно-мозговая травма.

Уголовное дело взято под контроль в центральном аппарате СК России, уточняет СУСК.

Как сообщается на сайте СК, по поручению руководства следственного управления расследование обстоятельств произошедшего осуществляется усиленной следственной группой. Также в расследовании принимают участие сотрудники отдела криминалистки регионального СК России, оказывающие необходимую методическую помощь следствию.

Убийство 20-летнего юноши в Березовском вызвало большой общественный резонанс. На портале Change.org местные жители опубликовали петицию с призывом наказать убийц Дмитрия Рудакова, который, как отмечается, был инвалидом. По словам авторов петиции, над потерпевшим издевались из-за дефекта речи.

В день ЧП компания из пяти подростков пригласила Рудакова выпить пива за гаражами, где заставила его раздеться, снять крестик и сложить все вещи в пакет. После этого подростки повалили инвалида на землю, стали на него плевать и мочиться, потом избили. Один из подростков прыгал на голове у юноши, отчего тот вскоре скончался. Все происходящее снимала на мобильный телефон 13-летняя девочка. Правоохранителям школьники заявили, что приняли Рудакова за наркомана, поэтому решили расправиться с ним.