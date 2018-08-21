В Ленобласти около 13 тысяч человек остались без света из-за непогоды

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Около 13 тысяч человек остались без света в Ленинградской области из-за сильного ветра и дождя, сообщается в материалах Минэнерго.

"21 августа с 10.00 из-за неблагоприятных погодных условий (сильный дождь, гроза, град, ветер с порывами до 15 м/с) происходят отключения в электрических сетях…. Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 13 тысяч человек). Мощность отключенных потребителей – 5,9 МВт", — говорится в сообщении.

К аварийно-восстановительным работам привлечено 120 бригад в составе 560 человек и 170 единиц специальной техники.