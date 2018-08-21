В Челябинской области бывшего полицейского осудили за избиение задержанных

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Суд в городе Кыштым Челябинской области приговорил к 4,5 годам колонии общего режима бывшего сотрудника патрульно-постовой службы Глеба Пермякова, который наносил побои задержанным, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

Уголовное дело в отношении Пермякова было возбуждено по статье "Превышение должностных полномочий".

По данным следствия, в марте 2017 года правоохранитель доставил в отдел полиции мужчину и женщину, которым нанес несколько ударов. В этом же году он при исполнении служебных обязанностей нанес удары еще троим людям, добавили в СУСК.

"Приговором суда Пермякову назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", – говорится в сообщении ведомства.

Как отмечает пресс-служба Кыштымского городского суда, на момент инкриминируемых преступлений Пермяков занимал должность командира отделения отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции. На стадии судебного разбирательства вину в предъявленном обвинении он не признал. После оглашения решения суда Пермяков обжаловал приговор, добавили в суде.