В Красноярском крае ребенок погиб при взрыве газового баллона в машине

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Четырехлетний мальчик погиб при взрыве газового баллона в багажнике автомобиля, его отец и шестилетняя сестра получили ожоги, сообщается на сайте СК РФ.

Согласно сообщению, днем 20 августа в следственные органы поступило сообщение о том, что на улице Горького города Ужур Красноярского края в багажнике легкового автомобиля взорвался газовый баллон. Ожоги получил 43-летний водитель и двое его детей: шестилетняя девочка и четырехлетний мальчик.

"Все пострадавшие были госпитализированы в реанимационное отделение районной больницы. 21 августа 2018 года в утреннее время, несмотря на все усилия врачей, мальчик скончался", — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

По версии следствия, мужчина с детьми собирались заменить газовый баллон емкостью пятьдесят литров. Сдав старый баллон и получив взамен новый, мужчина поехал в сторону дома. Услышав звук выходящего газа, он остановил машину и решил проверить баллон. Взрыв газа произошел, когда он открыл багажник.