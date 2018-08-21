В Приморье из-за аварии в производственном цехе колонии погиб осужденный

ВЛАДИВОСТОК, 21 авг — РИА Новости. Осужденный погиб в исправительной колонии строгого режима в Приморье из-за аварии в производственном цехе, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУФСИН России по Приморскому краю.

"В результате аварии в одном из производственных цехов ИК-27 ГУФСИН России по Приморскому краю погиб осужденный, трудоустроенный на участке. По данному факту правоохранительными органами проводится проверка", — сообщили в пресс-службе.

Исправительная колония находится в поселке Волчанец. Там занимаются подсобным хозяйством, деревообработкой, металлообработкой, производством стройматериалов, авторемонтом, изготовлением моющих средств, конструкций ПВХ, животноводством и растениеводством.