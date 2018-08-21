В Тюмени ищут грабителя, которому дала отпор десятилетняя девочка

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 авг – РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело после нападения в Тюмени на десятилетнюю девочку, которая дала отпор грабителю, идет розыск преступника, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

"По данным следствия, 17 августа 2018 года в дневное время неустановленное лицо, находясь у дома 12А по улице Полевая в Тюмени, напало на девочку 2008 года рождения. Потерпевшая оказала нападавшему сопротивление, в связи с чем он не смог довести свой преступный умысел до конца и с места происшествия скрылся", – говорится в сообщении ведомства.

Уголовное дело возбуждено по статье "покушение на грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья", отметили в СУСК.

Сейчас следователи устанавливают личность подозреваемого и обстоятельства ЧП.