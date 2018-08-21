Суд приговорил жителя Твери к пяти годам колонии за содействие террористам

ЯРОСЛАВЛЬ, 21 авг – РИА Новости. Жителя Твери приговорили к пяти годам колонии за финансирование запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство"*, сообщило УФСБ по региону во вторник.

Следствие установило, что Ахмад Лукманов 1988 года рождения причастен к финансированию членов ИГ*. Его деятельность была пресечена управлением ФСБ России по Тверской области. Уголовное дело рассматривала выездная коллегия Московского окружного военного суда.

"Решением суда Лукманову А. О. назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу", — информирует ведомство.

*Террористическая организация, запрещенная в России