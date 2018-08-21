В Хабаровском крае бык ранил школьника

ХАБАРОВСК, 21 авг — РИА Новости. Бык напал на школьника из села Троицкое Хабаровского края, полиция начала проверку, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы УМВД России по региону.

"К нам поступило сообщение из больницы о том, что к ним был доставлен подросток с ранением, которое он получил от быка. Сейчас по этому факту проводится проверка участковым полиции, устанавливаются подробности инцидента, а также владелец животного", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что сначала школьник был госпитализирован в районную больницу, но потом его перевезли в детскую больницу в Хабаровске.

Как сообщили РИА Новости в больнице, состояние пострадавшего оценивается как стабильное.

"У него ранение грудной клетки. Состояние стабильное. Сегодня он переведен из реанимации в хирургию", — сказал представитель больницы.