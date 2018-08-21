Чиновникам предъявили обвинения по делу о крупном пожаре в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 21 авг — РИА Новости. Чиновникам и энергетикам предъявлены обвинения по делу о крупном пожаре в Ростове-на-Дону ровно год назад, сообщается на канале СК РФ в WhatsApp.
Также начальнику Восточного РЭС филиала ОАО "Донэнерго" и старшему мастеру производственного участка предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности, в уничтожении или повреждении имущества по неосторожности. Они обвиняются в нарушении требований по эксплуатации электроустановок, которое привело к возникновению пожара и смерти человека.
Согласно сообщению, в ходе расследования были допрошены более 700 потерпевших и 650 свидетелей, проведены экспертизы и обыски, изучены фото- и видеозаписи.
Установлено, что имело место короткое замыкание проводов воздушных линий электропередач, уточняется в сообщении. При их использовании были допущены нарушения, которые привели к перехлесту проводов, короткому замыканию и возгоранию несанкционированной свалки бытового мусора. Развитию пожара также способствовали плотная жилая застройка, жаркая погода и сильный ветер.
Двадцать первого августа 2017 года в результате пожара в Пролетарском и Кировском районах города было уничтожено и повреждено огнем 125 частных жилых домов и 39 квартир в восьми многоквартирных домах. Погиб мужчина.