В Приморье стрелявшего в тигра мужчину приговорили к двум годам условно

ВЛАДИВОСТОК, 21 авг — РИА Новости. Суд приговорил стрелявшего в тигра мужчину к двум годам лишения свободы условно и штрафу 2,2 миллиона рублей, сообщает пресс-служба прокуратуры Приморья.

Как сообщает пресс-служба, 27 января мужчина выстрелил в амурского тигра, но раненый тигр сбежал. На следующий день мужчина выследил и еще раз выстрелил в тигра, раненое животное набросилось на него.

"В этот момент знакомый охотника, опасаясь за жизнь последнего, не имея умысла на незаконную добычу тигра, действуя в состоянии крайней необходимости (в связи с чем он не привлекался к уголовной ответственности), произвел два прицельных выстрела в животное, повлекшие его смерть", — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд признал подсудимого виновным в совершении действий, направленных на "добычу особо ценного животного, принадлежащего к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, охота на которых полностью запрещена, и незаконный оборот огнестрельного оружия". "За содеянное он приговорен к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года", — говорится в сообщении.

Кроме того, суд взыскал с фигуранта порядка 2,2 миллиона рублей в счет возмещение экологического ущерба (в обеспечительных целях на имущество охотника наложен арест).