В Нижегородской области пропала девятилетняя девочка

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту безвестного исчезновения девятилетней девочки в Нижегородской области, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

20 августа около 11 часов девятилетняя девочка с разрешения бабушки ушла гулять из дома по улице Комсомольской в городе Богородск Нижегородской области. До настоящего времени ее местонахождение не известно.

"Для выяснения всех обстоятельств, организации полномасштабных поисковых мероприятий, скорейшего установления места нахождения пропавшей девятилетней девочки следственными органами СКР по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего", — говорится в сообщении регионального СУСК.

Проводятся поисковые мероприятия, в которых задействованы следователи и криминалисты Следственного комитета, полицейские, сотрудники МЧС. Кроме того, в поисках пропавшей девочки задействованы квадрокоптеры, а также водолазная группа.

В сообщении отмечается, что ранее девочка никогда не уходила, конфликтов в семье не было, семья благополучная.