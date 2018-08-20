Жителя Саранска приговорили к пожизненному сроку за убийство трех человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг — РИА Новости. Житель Саранска приговорен к пожизненному лишению свободы за жестокое убийство двух мужчин и женщины, сообщает следственное управление СК РФ по Республике Мордовия.

Суд признал доказательства, собранные отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Республике Мордовия, достаточными для вынесения приговора ранее судимому жителю Саранска, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 116.1 УК РФ, ч. 1 ст. 161 УК РФ, ст. 131 УК РФ, пп. "а", "б", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ (иные насильственные действия, причинившие физическую боль, лицом подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние, грабеж, изнасилование, убийство более двух лиц).

Следствием и судом установлено, что ночью 1 июля 2017 года в двух соседних квартирах в многоэтажном доме по Проспекту 60-летия Октября в городе Саранске с многочисленными ножевыми ранениями были обнаружены тела двоих мужчин в возрасте 68 лет и 51 года, а также 30-летней женщины.

"По горячим следам по подозрению в совершении убийства был задержан 26-летний житель Саранска, который рассказал об обстоятельствах преступления. В ходе совместного распития спиртного и возникшей ссоры осужденный убил женщину и одного из мужчин, который пытался его остановить, нанеся им более 70 ударов ножом. После чего он совершил третье убийство, опасаясь, что оставшийся в живых мужчина сообщит о произошедшем в правоохранительные органы. Все трое потерпевших от полученных телесных повреждений скончались на месте происшествия", — говорится в сообщении регионального СУСК.

В рамках расследования, а затем и в судебном заседании подтвердилась его причастность еще к ряду преступлений. Так, было установлено, что в июне 2017 года в городе Саранске на улице осужденный ударил свою бывшую сожительницу, а спустя некоторое время из кармана ее брюк открыто похитил 1,5 тысячи рублей. Через несколько дней, вновь встретив бывшую сожительницу, изнасиловал ее. Кроме того, в июне того же года из хулиганских побуждений он нанес побои работнице магазина.

"Следователем по уголовному делу была назначена судебно-психиатрическая экспертиза, по результатам которой обвиняемый был признан вменяемым. Приговором суда мужчине назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", — отмечается в сообщении.