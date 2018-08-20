Под Саратовом напавшего на полицейского с вилами отправили в психбольницу

САРАТОВ, 20 авг — РИА Новости. Суд в Саратовской области отправил на принудительное лечение в психиатрическую больницу местного жителя, который при попытке избежать административной ответственности накинулся на полицейского с вилами, сообщило в понедельник областное управление СК.

По данным следствия, вечером 17 апреля 46-летний житель поселка Базарный Карабулак разбил стекла в машине односельчанина и скрылся в своем доме, а когда полицейские законно потребовали проследовать с ними для дальнейшего административного разбирательства, мужчина публично оскорбил их, стал угрожать и нанес одному из полицейских удар садовыми вилами.

Психиатрическая экспертиза выявила у мужчины психическое расстройство, из-за которого он не мог осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими.

"Постановлением суда он освобожден от уголовного наказания и ему назначено принудительное лечение в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа", — говорится в сообщении.