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Происшествия

СК установил личности участников нападения на полицейских в Чечне

Сюжет:
Нападения на полицейских в Чечне (10)
(обновлено: 22:09 20.08.2018)
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© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкСотрудники министерства внутренних дел Чеченской РеспубликиСотрудники министерства внутренних дел Чеченской Республики
© РИА Новости / Саид Царнаев
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. В Чечне установили личности пятерых напавших на полицейских. По предварительной информации, всем им не больше 18 лет, сообщили РИА Новости в МВД по региону.

Сотрудники министерства внутренних дел Чеченской Республики. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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В МВД рассказали о состоянии раненных при нападениях в Чечне полицейских

"Все нападавшие — жители Шалинского района: один — 2000-го, двое — 2001-го, а также 2002-го и 2006 годов рождения", — сказал собеседник агентства.

Двое из уничтоженных преступников оказались родными братьями 2002-го и 2006 годов рождения.

Что произошло

Около 10:30 два молодых человека с ножами пытались попасть через КПП на территорию местного отдела МВД. Они набросились на правоохранителей и ранили их.

Примерно в это же время к сельскому посту полиции в Мескер-Юрте подошел человек с рюкзаком и подорвал себя. От взрыва никто не пострадал.

Кроме того, при въезде в Грозный водитель автомобиля Mercedes пытался наехать на сотрудника ДПС. После этого объявили план "Перехват".

Для того, чтобы остановить мужчину, полицейские открыли огонь по машине и нейтрализовали преступников.

Хотели испортить праздник

Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о ситуации в республике после серии нападений.

Сотрудник полиции в Грозном. Архивное фото
© РИА Новости / Саид Царнаев
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В МВД опровергли сообщения о гибели полицейского при нападении в Грозном

"Ситуация в Грозном и Чечне абсолютно спокойная, стабильная и никаких предпосылок к осложнению нет. Сотрудники правоохранительных органов в обычном режиме бдительно несут службу и готовы незамедлительно призвать к порядку любого, кому придет в голову посягнуть на безопасность граждан, — написал он в своем канале в Telegram.

Глава республики поручил руководству МВД оказать всю необходимую помощь пострадавшим и поощрить их.

По его словам, группа молодых людей попыталась совершить резонансные преступления, но благодаря бдительности сотрудников полиции у них это не получилось. "Бандиты нейтрализованы, один из злоумышленников совершил самоподрыв, но остался жив, доставлен в больницу", — написал Кадыров.

Глава Чечни также рассказал, зачем злоумышленники решили напасть на полицейских.

Он подчеркнул, что боевики хотели "создать видимость наличия каких-либо сил, способных организовать вооруженные акции и теракты". При этом Кадыров считает, что перед нападавшими стояла задача "омрачить праздничный день, вызвать большой общественный резонанс, помешать жителям Чечни провести мероприятия", связанные с праздником Курбан-Байрам.

"Нет никаких сомнений в том, что мозги молодым людям заморочили по соцсетям различные там иблисовцы (сторонники террористической группировки ИГ*). Но картина дня свидетельствует о том, что никакой поддержки, никакой социальной базы у них в республике нет. Об отсутствии у "хозяев" даже признаков стыда и совести свидетельствует тот факт, что они привлекают подростков с неокрепшей психикой", — заключил Кадыров.

Соцсети как инструмент вербовки

Первый замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев, в свою очередь, призвал полицию обратить особое внимание на социальные сети как на инструмент, который используют для вербовки в ряды террористических и экстремистских организаций.

На месте нападения на сотрудников полиции Чеченской Республики. 20 августа 2018
© Фото : канал СК России в мессенджере ТамТам
В Чечне завели дело после нападений на полицейских

"Экстремисты благодаря эффективной работе правоохранителей лишены возможности вербовать людей прямо на улице, как это было 15-20 лет назад. Но вот что касается социальных сетей, конечно, правоохранительным органам нужно усиливать работу по этому направлению", — цитирует Шхагошева его пресс-служба.

Парламентарий также выразил уверенность в том, что сейчас у террористов нет никаких возможностей и потенциала для организованного сопротивления на территории России, в том числе на Северном Кавказе.
"Подобные, как сегодня в Чечне, вылазки говорят лишь об их огромном желании заявлять о себе, что они все еще имеют какую-то силу. Но это не более чем демонстрация их существования", — отметил Шхагошев.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

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