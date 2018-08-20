Суд отправил под домашний арест еще одного фигуранта дела РКК "Энергия"

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Бабушкинский суд Москвы отправил под домашний арест еще одного — третьего — сотрудника РКК "Энергия" Илью Шендерея, обвиняемого в мошенничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Шендерея меру пресечения в виде домашнего ареста по 16 октября", — огласил решение судья Антон Мартыненко.

Ранее сообщалось, что и Шендерей, и Олег Пыльнов, проходящий по этому делу, свою вину признали и раскаялись. Пыльнова суд уже отправил под домашний арест до середины октября. Бывшего замдиректора ПАО РКК "Энергия" Алексея Белобородова суд отправил под арест. Он будет находится в СИЗО до 16 октября.

В минувшее воскресенье, 19 августа, пресс-служба Роскосмоса сообщила, что следователи выявили в корпорации "Энергия" подозреваемых в получении взяток, которые "дают признательные показания". Позже стало известно, что следственные органы ГСУСК России по Московской области задержали замглавы РКК "Энергия" Алексея Белобородова и двух его подчиненных. Всем троим было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество. СК РФ также сообщал, что в ходе обысков у Белобородова изъяли меченые купюры на 500 тысяч рублей, а также 28 тысяч евро и доллары.

В понедельник в пресс-службе Роскосмоса РИА Новости сообщили, что Белобородов и двое его подчиненных, задержанные по обвинению в покушении на мошенничество, были уволены со своих должностей еще в пятницу, 17 августа.

Как следует из материалов дела, ущерб по делу об афере в одной из крупнейших компаний ракетно-космической отрасли России превышает 31 миллион рублей. Белобородов вины не признает, его адвокат считает, что показания на его подзащитного дали под давлением.

По данным источников газеты "Коммерсант", уголовное дело возбудили в первой половине августа после жалобы в ФСБ РФ гендиректора одной из фирм, планировавших сотрудничать с РКК в части строительных работ: он пожаловался на то, что топ-менеджеры вымогают у него "откат".