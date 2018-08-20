Нижегородца осудили за убийство 13-летней давности

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 авг — РИА Новости. Жителя Нижегородской области приговорили к 8 годам колонии за убийство, которое он совершил 13 лет назад, сообщает в понедельник региональный СУ СК РФ.

Суд установил, что в сентябре 2005 года подсудимый, которому в то время было 32 года, по дороге на рыбалку нанес 24-летнему знакомому ножевые ранения, от которых потерпевший погиб. В то время погибший считался пропавшим без вести. Только в 2016 году следователи в ходе тщательного изучения материалов проверок возбудили уголовное дело по признакам убийства. В марте 2017 года обвиняемого заключили под стражу.

В ходе расследования выяснилось, что осужденный совершил еще одно убийство в 2000 году. Мужчина в ходе ссоры задушил 29-летнюю женщину, с которой он работал в одном из кафе города, после чего скрылся с места преступления. Это уголовное дело длительное время оставалось нераскрытым.

Как установили следователи, до того, как мужчину арестовали, он скрывался в Нижегородской области. Обвиняемый в ходе предварительного расследования признался в убийствах, пояснив, что женщину он убил из-за того, что она, работая в кафе, присваивала часть выручки. Мужчину он убил якобы из-за того, то тот долго не отдавал взятые в долг деньги.

"Суд приговорил обвиняемого к 8 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. По эпизоду убийства женщины в 2000 году уголовное преследование подсудимого прекращено в связи с истечением сроков давности", — говорится в сообщении.