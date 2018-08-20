УФА, 20 авг – РИА Новости. Уфимский суд приговорил к девяти годам лишения свободы директора центра социальной адаптации, по вине которого в пожаре погибли 12 человек, сообщили в следственном управлении СКР по Башкирии.

Трагедия, унесшая жизнь 12 человек, произошла в марте 2016 года в здании благотворительной общественной организации центра социальной адаптации "Содействие" в городе Стерлитамак. Пожар возник в доме, где спали люди, в непосредственной близости от входной двери, служившей единственным эвакуационным выходом. Поскольку система оповещения о пожаре, а также средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения отсутствовали, а единственный выход был закрыт на ключ снаружи, 12 находившихся там человек, проходивших социальную реабилитацию после лечения от алкогольной и наркотической зависимости, не имея возможности покинуть горящее здание, получили смертельные отравления продуктами горения и скончались.

В отношении 31-летнего жителя Уфы Алексея Чалых, который был соучредителем и президентом центра "Содействие", были возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

По данным следствия, директор центра адаптации с января 2015 по март 2016 года с целью скрыть от контролирующих государственных органов работу центра заключал договоры найма жилого помещения с собственниками от имени лиц, проходивших в указанном центре социальную адаптацию. При этом арендованное жилье не подходило для организации подобного центра по параметрам пожарной безопасности.

"Подсудимый в ходе следствия вину по предъявленному обвинению не признал, пытался ввести следствие в заблуждение, выдвигая версии о его непричастности к организации данного центра социальной адаптации в указанном помещение. Однако собранными доказательствами указанную версию следствием удалось опровергнуть. Уголовное дело составило 14 томов, по делу допрошено более 30 человек, назначено и проведено почти 2 десятка экспертных исследований. Суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", — сообщили в следственном управлении СК РФ по Башкирии.