В Севастополе пенсионер забил пасынка кувалдой

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Севастопольский пенсионер забил кувалдой 28-летнего пасынка, который употреблял наркотики и выносил ценные вещи из дома, сообщает городское управление Следственного комитета России.

"Между 59-летним отчимом и его 28-летним пасынком регулярно происходили ссоры на почве того, что молодой человек употреблял наркотики и в таком состоянии выносил ценные вещи из дома. После очередного конфликта вечером 18 августа текущего года, когда пасынок спал, хозяин дома нанес ему не менее четырех ударов кувалдой по голове. В результате от полученных повреждений молодой человек скончался на месте", — говорится в сообщении.

В отношении пенсионера – жителя поселка Солнечный Нахимовского района — возбуждено уголовное дело об убийстве.

"Во время проверки показаний на месте пенсионер показал и рассказал следователям, как совершил преступление. Подозреваемый задержан. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — добавили следователи.