Спасатели вышли на поиски альпиниста, запросившего помощь на Эльбрусе

НАЛЬЧИК, 20 авг – РИА Новости. Спасатели вышли на поиски альпиниста, который запросил помощь во время восхождения на Эльбрус на высоте 5200 метров, сообщает ГУ МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

"В 16.04 мск в понедельник поступила предварительная информация, что на южном склоне горы Эльбрус ориентировочно на высоте 5200 метров альпинист-одиночка нуждается в помощи", — говорится в сообщении.

На поиски спортсмена вышли трое спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России на двух единицах техники.

Ведомство также информирует, что спасатели приостановили поиски альпиниста из Волгограда, который неделю назад пропал во время одиночного восхождения на Эльбрус.

Ранее сообщалось, что 13 августа поступила информация, что на высоте 5600 метров пропал альпинист-одиночка, 1960 года рождения из Волгограда, не зарегистрированный в спасательной службе. Спасатели не исключали, что спортсмен пошел дальше по маршруту на территорию Карачаево-Черкесии. Работы по поиску альпиниста велись на южном и восточном склонах Эльбруса, спортсмена также искали с помощью вертолетов, но никаких его следов не обнаружили.