В "Алросе" назвали причину аварии на руднике в Якутии

ЯКУТСК, 20 авг — РИА Новости. Отключение основного вентилятора на руднике "Интернациональный" в городе Мирный произошло из-за ошибки в программном обеспечении, на месте работают наладчики, сообщила пресс-служба алмазодобывающей компании "Алроса".

Ранее сообщалось, что свыше 90 человек эвакуировали с рудника "Интернациональный" в городе Мирный в Якутии из-за поломки вентилятора.

По информации "Алросы", в момент остановки главной вентиляционной установки в шахте находились 97 рабочих. Все горняки подняты на поверхность.

"В 18.55 по местному времени (10.55 мск) произошло самопроизвольное отключение основного вентилятора главного проветривания подземного рудника "Интернациональный". По предварительным данным, отключение ГВУ произошло из-за ошибки в программном обеспечении, на месте работают наладчики специализированного треста "Алмазавтоматика". После перезагрузки системы в 20.40 (14.40 мск) резервный вентилятор проветривания запущен в работу, необходимый объем воздуха подается в горные выработки", — сообщили в компании.