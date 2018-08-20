На Урале завели дело после угроз охранников отправить подростка в мясорубку

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело в отношении охранников Среднеуральской птицефабрики, которые удерживали распространявшего на предприятии экологические листовки подростка и угрожали ему расправой, сообщает в понедельник региональное управление СК.

Охранники птицефабрики около двух часов удерживали 16-летнего школьника из-за того, что он оставлял на припаркованных автомобилях листовки о том, что руководство предприятия не строит очистные сооружения, пишет местная газета "Вечерние ведомости". По словам молодого человека, один из сотрудников ЧОП угрожал, что отправит его в мясорубку.

"По результатам доследственной проверки по заявлению родственников несовершеннолетнего сегодня возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий сотрудников ЧОП на территории Среднеуральской птицефабрики, где они задержали на близлежащей парковке 16-летнего школьника, распространявшего листовки с призывом к сотрудникам предприятия обратить внимание на действия руководства, которое не строит очистные сооружения", – сообщает СК.

Уголовное дело возбуждено по статьям "незаконное лишение свободы в отношении заведомого несовершеннолетнего" и "угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью".

Следователи также дадут оценку действиям должностных лиц, которые отвечали за проверку осуществления сотрудниками ЧОП охранной деятельности.

Отдельно будет изучена и информация о нарушении птицефабрикой экологического законодательства, добавили в СК.