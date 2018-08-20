Писательница Юлия Шилова попала в больницу после пожара в ее доме в Москве

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Писательница Юлия Шилова сообщила, что будет прооперирована после пожара, который произошел на крыше ее дома в Москве.

Как рассказала РИА Новости Шилова, накануне в доме, где расположена ее квартира с выходом на крышу, произошло сильное задымление и пожар. "Произошло возгорание на крыше, сейчас ведется следствие, но причина возгорания до сих пор не установлена", — сказала писательница.

По ее словам, она первая обнаружила возгорание, и сейчас ее квартира полностью залита пожарной пеной, поэтому находиться там невозможно. На то, чтобы просохнуть, жилищу понадобится около трех недель, и сумму ущерба пока подсчитать невозможно, добавила она. При этом писательница подчеркнула, что так как у нее есть выход на крышу, у нее есть строгая договоренность с ТСЖ о том, что о любых проводимых там работах ее предупреждают за один день. Тем не менее, перед тем, как выйти из квартиры и обнаружить дым, Шилова видела на крыше "темную фигуру в телогрейке".

"После всего меня забрали в институт Склифосовского, так как подозревали ожог верхних дыхательных путей, но в итоге в крови обнаружили токсины, поэтому мне поставили капельницу. Во время пожара я сильно упала, у меня растяжение передней и задней связок, так что завтра мне предстоит операция", — добавила собеседница агентства.

Юлия Шилова – популярный автор романов в жанре "криминальной мелодрамы".