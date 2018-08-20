В Иркутской области девятиклассник спас водителя тонущего автомобиля

ИРКУТСК, 20 авг – РИА Новости. Подросток в Иркутской области помог водителю тонущего в реке автомобиля выбраться на берег, за героический поступок его поощрят, сообщает ГУ МВД региона.

Инцидент произошел неподалеку от села Урик вблизи автодороги Иркутск-Усть-Уда. Компания мужчин отдыхала вблизи водоема, двое из них, будучи пьяными, сели в автомобиль и, маневрируя по берегу, съехали в воду. Когда машина начала тонуть, пассажир выбрался наружу, а водитель вместе с авто пошел ко дну. Случайным свидетелем происшествия оказался 16-летний Александр Дубровин, который неподалеку ловил рыбу.

"Девятиклассник, не раздумывая, бросился в воду, помог мужчине выбраться и доплыть до берега. Так 16-летний подросток спас местного жителя из тонущего транспортного средства", — говорится в сообщении.

Отмечается, что полиция, прибывшая на место происшествия, установила, что 40-летний водитель управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Ему грозит штраф и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Его приятель, 44-летний владелец затонувшей машины, который в момент инцидента находился на пассажирском сидении, также привлечен к административной ответственности. Иномарка была извлечена из водоема и помещена на штрафплощадку.

Руководство местного ОВД рассматривает вопрос о поощрении Александра Дубровина.