В Калининграде задержали студентов, сбывавших фальшивые деньги

КАЛИНИНГРАД, 20 авг — РИА Новости. Калининградские полицейские задержали в аэропорту двоих студентов, которых подозревают в сбыте фальшивых пятитысячных купюр, сообщила пресс-служба УМВД по Калининградской области.

По версии полицейских, подозреваемые заказывали по телефону пиццу на сумму примерно в одну тысячу рублей и расплачивались с курьерами фальшивками, получая при этом сдачу настоящими купюрами. После покупки злоумышленники выбрасывали оформленные на подставных лиц сим-карты. Сотрудники управления экономической безопасности зафиксировали 15 подобных эпизодов в Калининграде, а также установили, что фальшивые банкноты подозреваемые ввозили в регион из Москвы.

"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Калининградской области совместно с коллегами из городского УМВД установили, что двое 21-летних жителей Калининграда занимаются сбытом фальшивых денежных купюр номиналом в 5 тысяч рублей. При силовой поддержке бойцов СОБР Росгвардии злоумышленники были задержаны в аэропорту при попытке вылететь за очередной партией фальшивых купюр", — говорится в сообщении.

Отмечается, что задержанных опознали потерпевшие, студенты дали признательные показания. При обыске в доме одного из участников группы, имеющего двойное гражданство России и одного из ближневосточных государств, полицейские обнаружили и изъяли еще нереализованные фальшивые пятитысячные купюры.

Следователи полиции возбудили уголовные дела по части 1 статьи 186 Уголовного кодекса РФ (изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до восьми лет. По ходатайству следствия задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в СИЗО.

Как отметили в пресс-службе ведомства, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности подозреваемых и источники получения фальшивых денег. По оперативной информации, аналогичным образом злоумышленники сбыли более 50 поддельных пятитысячных купюр в Московской области, Твери, Ярославле, Туле, Нижнем Новгороде, Владимире и других городах России.