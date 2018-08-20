На окраине Ростова-на-Дону потушили возгорание травы и камыша

ВОЛГОГРАД, 20 авг – РИА Новости. Пожар на площади пять тысяч квадратных метров на окраине Ростова-на-Дону, где горела трава и камыш, потушен, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по Ростовской области.

"Пожар потушен, но на месте еще работают пожарные расчеты, чтобы избежать возникновения нового возгорания", — сообщили РИА Новости в экстренной службе региона.

Ранее сообщалось, что на окраине Ростова-на-Дону загорелись трава и камыш на площади пять тысяч квадратных метров, для тушения пожара привлечен вертолет МЧС Ми-8, а также 25 единиц техники и 72 человека. По данным МЧС по региону, вертолет совершил восемь водосбросов.