В Чечне более 100 человек ищут упавшую в реку Сунжу девочку

ПЯТИГОРСК, 20 авг — РИА Новости. Более 100 человек с пятницы ищут девочку, которая упала в реку Сунжу в Чеченской республике, сообщил РИА Новости представитель главного управления МЧС по региону.

"В пятницу поступила информация о том, что девочка 2005 года рождения играла у реки и по неосторожности упала, с ней была еще одна девочка, очевидцам удалось ее спасти. В поисках задействованы пожарные, спасатели и волонтеры, всего более 100 человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, девочку ищут как в воде, так и на суше, выставлены наблюдательные посты.