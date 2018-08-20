Кадыров прокомментировал нападения на полицейских в Чечне

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров завил, что ситуация в республике, где произошли нападения на полицейских, абсолютно спокойная и стабильная, предпосылок к осложнению нет.

Ранее представители правоохранительных органов сообщили РИА Новости, что в Чечне в понедельник было совершено несколько нападений на полицейских, один сотрудник погиб, еще трое получили ранения.

"Ситуация в Грозном и Чечне абсолютно спокойная, стабильная и никаких предпосылок к осложнению нет. Сотрудники правоохранительных органов в обычном режиме бдительно несут службу и готовы незамедлительно призвать к порядку любого, кому придет в голову посягнуть на безопасность граждан. Я поручил руководству МВД по ЧР оказать всю необходимую помощь пострадавшим и решить вопрос их поощрения", — написал Кадыров в своем канале в Telegram.