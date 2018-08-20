В Астрахани осудили мужчину за расплату пятитысячными фальшивками

ВОЛГОГРАД, 20 авг – РИА Новости. Житель Волгограда расплачивался в Астрахани фальшивыми пятитысячными купюрами, за хранение, перевозку и сбыт поддельных денег его осудили на 2,5 года, сообщает в понедельник ГУ МВД по Астраханской области.
"Бдительные работники объектов торговли, заподозрив неладное, остановили фигуранта и удерживали до прибытия полиции. За активную гражданскую позицию их наградили на гарнизонном разводе в астраханском кремле", — говорится в сообщении ГУ МВД по региону.
"Всего оперативники изъяли 24 банкноты. Все они, согласно исследованию, были изготовлены не предприятиями ФГУП "Гознак", — цитирует следователя по особо важным делам Сергея Утигенова ведомства.
По информации полиции, волгоградца суд признал виновным и приговорил к 2,5 годам тюрьмы.