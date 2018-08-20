Жителя Тобольска будут судить за убийство сына и расчленение его тела

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Тюменские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Тобольска, обвиняемого в убийстве сына и расчленении его тела, сообщает региональное управление СК РФ.

По данным следствия, 20 августа 2017 года в одной из квартир дома в 6 микрорайоне Тобольска мужчина поссорился с сыном и нанес ему многочисленные удары обухом топора, после чего молодой человек скончался. После совершения убийства, по информации СУСК, обвиняемый расчленил тело сына и спрятал его части в городе. Спустя четыре дня мужчина обратился в полицию и заявил об исчезновении родственника, добавили в Следственном комитете.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – говорится в сообщении ведомства.