Следователи начали проверку после пожара на северо-востоке Москвы

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Следователи начали доследственную проверку после пожара в квартире одного из домов на северо-востоке Москвы, при котором погибла женщина, сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что пожар произошел в понедельник в квартире одного из жилых домов по улице Илимской в Москве. Очаг пожара находился в квартире на девятом этаже, частично горели балконы на 10-м, 11-м и 12-м этажах. Эвакуированы 22 человека, из них четыре ребенка. Добавляется, что после тушения пожара было обнаружено тело женщины с термическими повреждениями.

"По данному факту Главным следственным управлением СК РФ по городу Москве проводится доследственная проверка. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем, а именно курение в постели", — сказала Иванова.

Она добавила, что следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.