Самолет "Узбекских авиалиний" не смог вылететь из Москвы

ТАШКЕНТ, 20 авг – РИА Новости. Самолет Boeing-787 Dreamliner "Узбекских авиалиний" не может вылететь из московского аэропорта "Домодедово" в Ташкент из-за сбоя бортового компьютера лайнера, сообщил РИА Новости в понедельник представитель авиакомпании.

По данным авиакомпании, рейс "Узбекских авиалиний" № 602 "Домодедово – Ташкент" должен был вылететь в воскресенье в 22.45 мск, однако был отложен из-за технических неисправностей в компьютерной бортовой системе.

"Специалисты в настоящий момент проводят диагностику всей компьютерной системы самолета", — уточнил собеседник агентства. Он не смог назвать время вылета самолета, поскольку на устранение технического сбоя требуется время.

На рейс зарегистрировались 268 пассажиров, в настоящий момент они находится в одном из залов аэропорта, им предоставлены напитки и питание, уточнил представитель "Узбекских авиалиний".

В настоящее время "Узбекские авиалинии" эксплуатируют три Boeing-787 Dreamliner, до конца 2020 года планирует получить еще три таких самолета.

НАК "Узбекские авиалинии" — монопольный авиаперевозчик в Узбекистане, полностью принадлежит государству, в настоящий момент эксплуатирует 30 самолетов западного производства. Узбекская авиакомпания выполняет авиарейсы в 20 городов стран Европы, Америки, Ближнего Востока, Азии, в 20 городов стран СНГ и по десяти направлениям на местных авиалиниях.