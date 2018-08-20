В Красноярском крае три человека пострадали при взрыве газа в машине

КРАСНОЯРСК, 20 авг — РИА Новости. Баллон с газом взорвался в машине на трассе в Красноярском крае, в результате пострадали водитель и двое детей, сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.

По данным МВД региона, инцидент произошел в понедельник днем на трассе недалеко от города Ужур.

"По предварительной информации, хлопок произошел в машине во время транспортировки баллона. В результате происшествия пострадали три человека – водитель 75 года рождения и его двое несовершеннолетних в возрасте 4 и 6 лет. В настоящее время они госпитализированы", — сказал собеседник агентства.

В минздраве рассказали, что дети находятся в реанимации. Врачи постоянно контактируют со специалистами краевого ожогового центра. Детям оказывается вся необходимая помощь. Транспортировка их в Красноярск пока невозможна, так как дети нетранспортабельны.