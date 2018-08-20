В Красноярске отец и сын похитили предпринимателя из-за доставки мебели

КРАСНОЯРСК, 20 авг — РИА Новости. Отец и сын из Красноярска решили похитить предпринимателя, который отказался доставить заказанную у него мебель раньше назначенного срока, сообщила РИА Новости официальный представитель ГСУСК региона Ольга Шаманская.

По ее словам, инцидент произошел в Свердловском районе Красноярска в магазине "Престиж". Предприниматель должен был доставить мебель заказчику. Шаманская пояснила, что отец и сын действовали в интересах заказчика, требуя, чтобы мебель была доставлена раньше назначенного срока. Хозяин магазина отказался.

"По предварительной версии…, подозреваемые, находясь в магазине "Престиж", высказывали угрозы применения насилия, опасного для здоровья, после чего похитили индивидуального предпринимателя. Поместив его в автомобиль, злоумышленники стали требовать от него передачи денежных средств в сумме 100 тысяч рублей за неисполненные им обязательства по договору изготовления и установки мебели, срок которого на момент похищения не истек. При этом предоплата по договору была внесена в сумме 18 тысяч рублей", — сказала представитель управления СК региона.

Как она добавила, предприниматель заявил, что у него нет денег, тогда подозреваемые связались с его партнершей. Когда мужчины приехали на место оговоренной встречи, их задержали полицейские.

Возбуждено уголовное дело о похищении человека группой лиц с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений, а также о вымогательстве, совершенном группой лиц с применением насилия. Подозреваемые задержаны.