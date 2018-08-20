В Перми арестовали замглавы районного следственного отдела СК

ПЕРМЬ, 20 авг — РИА Новости. Ленинский районный суд Перми заключил под стражу на два месяца первого заместителя руководителя следственного отдела СКР по Пермскому району Эдгара Саркисяна, сообщили РИА Новости в канцелярии суда.

В минувшую пятницу суд Ленинского района Перми рассмотрел ходатайство следователей об избрании майору юстиции Саркисяну меры пресечения. По данным издания "Коммерсант-Прикамье", замруководителя Пермского районного следственного отдела был задержан сотрудниками УФСБ и СУ СКР по подозрению в вымогательстве и получении взятки. О вымогательстве 10 миллионов рублей со стороны Саркисяна сообщил один из предпринимателей. Во время передачи части денег бизнесмену подозреваемого задержали.

"В отношении Саркисяна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца", — рассказали агентству в суде.

В управлении ФСБ и СУ СКР комментировать РИА Новости задержание Саркисяна отказались.