На Сахалине нашли третьего погибшего при обрушении здания бывшего завода

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 авг – РИА Новости. Спасатели нашли тело третьего погибшего при обрушении здания бывшего целлюлозно-бумажного завода на Сахалине, сообщил РИА Новости представитель отдела по делам ГО и ЧС администрации Поронайского района Владимир Ахметшин.

Крыша одного из зданий бывшего целлюлозно-бумажного завода обрушилась в городе Поронайск на Сахалине в воскресенье. Под завалами оказались люди, демонтировавшие здание. Сообщалось, что на объекте работали десять граждан Киргизии. Двое погибли, пятеро были доставлены в местную больницу, двое не пострадали. Один человек оставался под завалами.

"Спасатели под обломками рухнувшей стены одного из зданий бывшего бумзавода в Поронайске обнаружили тело третьего рабочего, погибшего при демонтаже объекта", — рассказал собеседник агентства.

По словам Ахметшина, поисково-спасательная операция прекращена, поскольку под завалами найдены все погибшие.

"Больше всего времени заняло освобождение второго погибшего. Кран не смог поднять огромные куски монолитно-железобетонной конструкции, поэтому спасателям приходилось ломать ее на небольшие фрагменты. Третьего рабочего спасатели нашли довольно быстро по страховочной веревке, которая была в руках второго погибшего. Она и привела к третьему телу", — отметил собеседник агентства.

На месте трагедии работают следователи.