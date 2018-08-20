У замгендиректора РКК "Энергия" изъяли меченые купюры на полмиллиона рублей

МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Во время обыска у заместителя гендиректора РКК "Энергия" Алексея Белобородова изъяли меченые купюры на пятьсот тысяч рублей, а также 28 тысяч евро и доллары, сообщили в СК.

"Сегодня следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании в отношении Белобородова и двух его подчиненных меры пресечения", — информирует ведомство в WatsApp.

Обыск проходил, в том числе, по месту работы Белобородова. Изъятые деньги ранее были переданы подчиненному замгендиректора "Энергии" во время оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками управления "П" ФСБ.

Белобородова и еще двоих сотрудников госкорпорации задержали накануне. Им предъявили обвинения в покушении на мошенничество.

Официальное обвинение и меру пресечения задержанным объявят в суде в понедельник.

В "Роскосмосе" заявили, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин знает о подозреваемых и распорядился максимально содействовать следствию. Пресс-служба компании сообщала, что подмосковные следователи выявили в РКК "Энергия" подозреваемых в получении взяток, которые "дают признательные показания".

Кроме того, стало известно, что всех троих уволили из госкорпорации еще 17 августа.