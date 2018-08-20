В Самаре ликвидировали пожар на складе с красками

САМАРА, 20 авг — РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар на складе с красками в Самаре, пострадавших нет, сообщило ГУ МЧС по региону.

Ранее ведомство сообщило о возгорании в ангаре на площади 800 квадратных метров, которое произошло в понедельник в 11.34 (10.34 мск) на улице Товарной в Кировском районе Самары. По уточненным данным, горел склад с лакокрасочными материалами на площади 400 квадратных метров. Пожару был присвоен повышенный номер сложности №2. На тушении возгорания работали 41 человек личного состава, были задействованы 11 единиц техники.

"Пожар локализован в 12.48 (11.48 мск), ликвидирован в 12.57 (11.57 мск)", — говорится в сообщении.

По данным ГУ МЧС по региону, пострадавших нет, причина пожара и ущерб устанавливаются.