На Кубани завели дело после выхода в море судна на 12 мест с 68 пассажирами

КРАСНОДАР, 20 авг — РИА Новости. Уголовное дело завели на Кубани на водителя судна в черноморском поселке Джубга, который погрузил на 12-местный катер 68 пассажиров и отправился в море, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК России (ЮСУТ).

"В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который оказывал не отвечающие требованиям безопасности услуги по перевозке пассажиров на маломерном судне "Виктория-1" в акватории Черного моря", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 28 июля около 17.30 мск 43-летний местный житель в поселке Джубга Туапсинского района "осуществил посадку 68 пассажиров на борт принадлежащего его другу маломерного судна "Виктория-1" пассажировместимостью 12 человек". Тем самым, по мнению правоохранителей, он оказал услугу, не отвечающую требованиям безопасности — подверг пассажиров опасности опрокинуться и оказаться за бортом.

Как уточнили в ЮСУТ, на случай опрокидывания на судне не было достаточного количества спасательных жилетов. "Подобные нарушения, связанные с оказанием гражданам опасных услуг на воде, в летний период выявляются неоднократно", — отметили в ведомстве.