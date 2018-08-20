Жителю Астрахани грозит шесть лет из-за продажи пиратских дисков

ВОЛГОГРАД, 20 авг – РИА Новости. Жителю Астрахани за ущерб от продажи за 900 рублей нелицензированных программ грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает в понедельник следственное управление СК России по Астраханской области.

Как сообщает ведомство, житель Астрахани предстанет перед судом за нарушение авторских прав "с причинением ущерба на сумму более 2 миллионов рублей".

"Следствием установлено, что молодой человек продал местному жителю за 900 рублей нелицензионные программы, правообладателями которых являются крупные российские компании. Общая сумма ущерба, причиненная злоумышленником правообладателям, превышает 2,1 миллиона рублей", — добавляет ведомство.