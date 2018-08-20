В Челябинской области мужчина и его двухлетняя дочь погибли при пожаре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг — РИА Новости. Двухлетняя девочка и ее отец погибли при пожаре в частном доме в Челябинской области, сообщил в понедельник региональный главк МЧС.
По данным МЧС, перед происшествием бабушка следила только за младшим ребенком. Оставшись в одиночестве, двухлетняя девочка начала играть со спичками. Звонок о происшествии поступил на пульт пожарных в 8.22 (6.22 мск). К прибытию на место первых расчетов спасателей дом уже горел полностью.
"По словам старших детей, когда разгорелся огонь, они быстро выбежали на улицу, но младшая, затеявшая пожар, вспомнила, что внутри находится отец, и ринулась в горящий дом. Остановить ее никто не смог", — отметили в ГУ МЧС, добавив, что ни мужчину, ни девочку спасти не удалось.
По сообщению регионального управления СК РФ, по факту происшествия проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.