На Ставрополье начали проверку после ДТП с автобусом

На месте ДТП с участием автобуса и КамАЗа в Андроповском районе Ставропольского края. 19 августа 2018

На месте ДТП с участием автобуса и КамАЗа в Андроповском районе Ставропольского края. 19 августа 2018

ПЯТИГОРСК, 20 авг — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту ДТП с автобусом и "Камазом" на Ставрополье, в результате которого два человека погибли и девять были госпитализированы, сообщает следственное управление СК по Ставропольскому краю.

В воскресенье в пресс-службе главного управления МЧС России по Ставропольскому краю сообщили, что рейсовый автобус маршрутом Тбилиси-Краснодар и "Камаз" столкнулись на трассе "Кавказ" в Андроповском районе на Ставрополье.

По информации управления ГИБДД по краю, в результате ДТП погибли два человека: один из них гражданин России, у второго двойное гражданство РФ и Грузии. Еще девять человек госпитализированы, в их числе двое граждан Грузии. Возбуждено уголовное дело о "нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", водитель автобуса, по данным краевого управления МВД, задержан.

"По данному факту проводится доследственная проверка на предмет соответствия услуг перевозчика требованиям безопасности для жизни и здоровья пассажиров. В настоящее время следователем проводятся проверочные мероприятия, по результатам которых будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении СК.