В Твери ликвидировали пожар в торговом центре

БРЯНСК, 20 авг — РИА Новости. Спасатели ликвидировали пожар, возникший утром в понедельник в торговом центре в Твери на площади 250 квадратных метров, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.

По данным ведомства, сообщение о пожаре на улице Можайского в Твери поступило в МЧС в 04.32 мск в понедельник. На место пожара выехали отделения пожарно-спасательной части.

"Горение полностью ликвидировано, вся площадь пожара пролита. На месте работают сотрудники лаборатории, берут пробы, чтобы установить причины пожара", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что возгорание в торговом центре, общая площадь которого — 1,5 тысячи квадратных метров, возникло на площади 250 квадратных метров. Отмечалось, что пожар возник на пустующей площадке в ТЦ. Сообщалось также, что, по предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки.