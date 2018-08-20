На Кубани арестовали вертолет, владелец которого не смог погасить кредит

КРАСНОДАР, 20 авг — РИА Новости. Приставы арестовали вертолет жителя Краснодарского края, который взял под него кредит в банке и не смог расплатиться, сообщает управление ФССП по Краснодарскому краю.

"Вертолёт, выпущенный французской фирмой Aerospatiale, стал залогом при получении банковского кредита на сумму 53 миллиона рублей… В оговоренные банковским договором сроки гражданин не смог выполнить взятые на себя финансовые обязательства", — говорится в сообщении.

Межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Краснодарскому краю возбудил исполнительное производство, взыскание обращено на залоговое имущество, информирует управление ФССП.

"В настоящий момент вертолёт под арестом. Он оставлен на ответственное хранение владельцу, официально предупрежденному об ответственности, предусмотренной статьёй 312 УК РФ (незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации). В скором времени винтокрылая машина будет передана на торги", — говорится в сообщении.