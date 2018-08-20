На Ямале мужчина сбежал от полиции через окно, прихватив уголовное дело

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 20 авг — РИА Новости. Подозреваемый в краже житель Ямало-Ненецкого автономного округа сбежал из отдела полиции через окно, прихватив с собой материалы уголовного дела, но вскоре был пойман, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Согласно данным следствия, в середине июля 32-летний мужчина находился на допросе в кабинете у следователя в отделе МВД по Пуровскому району как подозреваемый по делу о краже. Воспользовавшись тем, что сотрудник ведомства вышел, оставив его наедине с адвокатом, он схватил со стола уголовное дело и выпрыгнул в окно.

"Добежав до бетонного ограждения, подозреваемый часть уголовного дела бросил около забора, а несколько листов прихватил с собой. Скрывшись, мужчина продолжительное время прятался от правоохранительных органов, но вскоре сотрудники полиции задержали его", — рассказали в следственном управлении.

Уголовное дело в отношении жителя Ямала, который ранее уже был судим, возбуждено по статье о воспрепятствовании производству предварительного расследования. По информации следователей, он признал свою вину и пояснил, что сбежал с материалами дела в знак протеста, так как не согласился с выводами сотрудников полиции о его причастности к краже.