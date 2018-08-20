Бурятию затягивает дымом от лесных пожаров в соседних регионах

КРАСНОЯРСК, 20 авг — РИА Новости. Бурятию накрывает дымом от лесных пожаров в соседних регионах — Красноярском крае и Приангарье, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ).

"Бурятию вновь накрывает дымом от лесных пожаров из соседних регионов. Космоснимки, полученные в результате мониторинга в течение последних суток, показывают, что, предположительно, полоса дыма тянется из Красноярского края, где на 0.00 часов 19 августа…, по данным ФБУ "Авиалесоохрана", действует 140 очагов на общей площади более 322 тысяч гектаров. Кроме того, сложная лесопожарная обстановка складывается на территории Иркутской области, где действует 27 лесных пожаров на общей площади около 139 тысячи гектаров", — информирует РАЛХ.

В агентстве отмечают, что сложная лесопожарная обстановка складывается в Якутии, где зарегистрировано 29 очагов на общей площади более 1 миллиона гектаров.

"На территории Бурятии продолжает сохраняться стабильная обстановка. За прошедшие выходные в Бурятии ликвидировано три очага возгораний в Иволгинском, Кижингинском и Прибайкальском районах. Их общая площадь составила менее 1 гектара", — говорится в сообщении.

Все лесные пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнем.