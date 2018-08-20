Бурятию затягивает дымом от лесных пожаров в соседних регионах

КРАСНОЯРСК, 20 авг — РИА Новости. Бурятию накрывает дымом от лесных пожаров в соседних регионах — Красноярском крае и Приангарье, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства (РАЛХ).
В агентстве отмечают, что сложная лесопожарная обстановка складывается в Якутии, где зарегистрировано 29 очагов на общей площади более 1 миллиона гектаров.
"На территории Бурятии продолжает сохраняться стабильная обстановка. За прошедшие выходные в Бурятии ликвидировано три очага возгораний в Иволгинском, Кижингинском и Прибайкальском районах. Их общая площадь составила менее 1 гектара", — говорится в сообщении.
Все лесные пожары возникли из-за неосторожного обращения с огнем.