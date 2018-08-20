Пострадавшего при обрушении крыши здания на Сахалине перевели в палату

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 20 авг – РИА Новости. Пострадавшего при обрушении крыши одного из зданий бывшего целлюлозно-бумажного завода в Поронайске на Сахалине перевели из реанимации в травматологическое отделение, сообщил в понедельник РИА Новости руководитель отдела ГО и ЧС администрации Поронайского района Владимир Ахметшин.

Крыша одного из зданий бывшего целлюлозно-бумажного завода обрушилась в воскресенье. Под завалами оказались люди, проводившие работы на объекте. Сообщалось, что на объекте работали десять граждан Киргизии. Двое погибли, пятеро были доставлены в местную больницу, двое не пострадали. Еще один человек находится под завалами.

"Все пятеро госпитализированных в Поронайскую ЦРБ после обрушения крыши в одном из зданий бывшего бумзавода в настоящее время находятся в травматологическом отделении", — рассказал собеседник агентства. По его словам, один из пострадавших почти сутки находился в реанимационном отделении, сейчас его состояние стабилизировалось и опасений у медиков не вызывает.

В региональном минздраве подтвердили, что четверо из госпитализированных с переломами изначально были помещены в травматологию ЦРБ.

В настоящее время спасатели продолжают работать над извлечением из-под завалов тела второго погибшего. Тело другого погибшего — 39-летнего мужчины – члены киргизской диаспоры на Сахалине планируют отправить на родину.