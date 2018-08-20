В Пермском крае нашли живой девушку, пропавшую после семейной ссоры

ПЕРМЬ, 20 авг — РИА Новости. Сотрудники полиции Пермского края нашли живой 16-летнюю девушку, которая ушла из дома после семейного конфликта, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

На минувшей неделе в полицию поступило заявление о пропаже 16-летней девушки, проживающей вместе с сестрой и бабушкой в деревне Филипповка Кунгурского района Пермского края. По данным местных СМИ, несовершеннолетняя ушла из дома и не вернулась после ссоры с родственниками. Случилось это еще 8 августа.

"Сотрудники полиции нашли живой девочку и вернули в семью", — рассказали в ведомстве.