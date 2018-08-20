В Тюменской области два человека погибли в ДТП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 авг – РИА Новости. Два человека погибли, еще пять получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Тюменской области, сообщила в понедельник РИА Новости руководитель отдела пропаганды регионального главка ГИБДД Анжела Борисова.

ДТП произошло в воскресенье на 78-м километре автодороги Ялуторовск – Ярково, столкнулись Mitsubishi Lancer и Honda Accord. "Погибли пассажирка Honda, женщина 1975 года рождения, и ребенок 2005 года рождения, пассажир Mitsubishi. Кроме того, получили травмы двое детей из автомобиля Mitsubishi – мальчики 2002 и 2009 года рождения, у них травма головы и живота", – сказала собеседница агентства.

Водитель Mitsubishi был госпитализирован с переломом бедра, у его пассажирки врачи диагностировали перелом бедра и ушиб грудной клетки. Водитель Honda также получил перелом бедра и ушиб грудной клетки, уточнила представитель областного ГИБДД.

"Предварительно Mitsubishi выехал на встречную полосу, возможно водитель уснул за рулем", – добавила Борисова. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.