В Иркутской области природные пожары угрожают жителям поселков

ИРКУТСК, 20 авг – РИА Новости. Природные пожары на севере Иркутской области угрожают поселкам Токма и Бур, сообщает пресс-служба правительства региона.

На севере Приангарья в зоне космомониторинга действуют 26 природных пожаров, возникших из-за сухих гроз. Общая площадь этих очагов составляет почти 140 тысяч гектаров. В зоне распространения огня находятся два поселка – Токма и Бур.

"Пожар в 22 километрах от населенного пункта Токма обслуживают 33 пожарных-десантника и четверо мобилизованных граждан, которым выделено два бульдозера. На кромке огня в шести километрах от села Бур дежурят шестеро десантников авиалесоохраны", — говорится в сообщении.

Отмечается также, что по состоянию на утро 20 августа локализован один очаг в Усть-Илимском районе. Его площадь почти 2 тысячи гектаров. На тушении возгорания задействовано 50 человек и 6 единиц наземной техники.