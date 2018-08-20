На Алтае во время пожара в частном доме погибли три человека

БАРНАУЛ, 20 авг — РИА Новости. Три человека погибли в результате пожара частного дома в селе Крутиха Крутихинского района Алтайского края, сообщает в понедельник ГУ МЧС региона.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в службу спасения накануне около двух часов ночи.

"По данным, пока не подтвержденным следственными органами, три человека, проживавших в доме, не смогли покинуть охваченную огнем постройку. Время было очень позднее, и пожар был обнаружен очевидцами только когда пламя вырвалось наружу, а внутренние помещения были охвачены огнем и дымом", — говорится в сообщении.

Спасатели отмечают, что пожарные подразделения прибыли в считанные минуты, веранда и крыша деревянного строения на тот момент горели открытым огнем, пламя проникло внутрь жилых помещений. Возгорание было оперативно ликвидировано, площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

Предварительные причины пожара– нарушение правил эксплуатации электрооборудования. В очаге пожара обнаружена электроплитка, которая при определенных условиях и могла стать источником возгорания.